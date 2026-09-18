Berkshire Hathaway Aktie 10926529 / US0846707026
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18.09.2026 15:03:00
Berkshire Hathaway: Warren Buffett legt nun auch Verwaltungsratsvorsitz nieder
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