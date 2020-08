Berkshire Hathaway reduziert Anteile bei US-Grossbanken - Aktie leichter

Die US-Investmentfirma Berkshire Hathaway der Investorenlegende Warren Buffett hat ihre Anteile an den beiden Grossbanken Wells Fargo und JPMorgan verringert.

Bei Goldman Sachs sei Berkshire sogar komplett ausgestiegen.

Dies geht aus einer Mitteilung der Gesellschaft vom Freitag (Ortszeit) hervor. Diese listet die Investitionen per 30. Juni auf. Berkshire Hathaway ist an rund 90 Firmen unterschiedlichster Branchen beteiligt. Die Firma hält etwa Anteile an Apple, Coca-Cola sowie dem Ketchup-Hersteller Kraft Heinz.

Im Juli hatte Buffett bei der Bank of America aufgestockt. Die Investmentfirma besitzt inzwischen insgesamt rund eine Milliarde Bank-of-America-Aktien im Wert von 25,8 Milliarden Dollar.

Zeitweise verliert die Berkshire Hathaway-Aktie an der NYSE 2,15 Prozent auf 206'42 US-Dollar.

APA