Berkshire Hathaway öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Berkshire Hathaway stellte am 07.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 10.33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hathaway noch ein Gewinn pro Aktie von 14.28 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Berkshire Hathaway mit einem Umsatz von insgesamt 105.65 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94.97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11.24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch