Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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08.08.2026 16:39:00
Berkshire Hathaway: Investmentgesellschaft steigert Quartalsgewinn
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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