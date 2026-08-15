Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
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15.08.2026 11:24:00
Berkshire Hathaway: Greg Abel erhöht nach Rat von Warren Buffett Alphabet-Beteiligung um 83 Prozent
Alphabet CBerkshire Hathaway setzt Milliarden auf Google: Die Alphabet-Beteiligung wächst um 83 Prozent und steigt zur Nummer drei im Depot auf. Auch andere Beiteiligungen stockt CEO Greg Abel deutlich auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
278.06 CHF -0.84%
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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13.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
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11.08.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
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11.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.ch)
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11.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
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07.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
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07.08.26
|Zuversicht in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
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07.08.26
|FirstFT: Google shakes up AI leadership (Financial Times)