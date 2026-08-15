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15.08.2026 11:24:00

Berkshire Hathaway: Greg Abel erhöht nach Rat von Warren Buffett Alphabet-Beteiligung um 83 Prozent

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Berkshire Hathaway setzt Milliarden auf Google: Die Alphabet-Beteiligung wächst um 83 Prozent und steigt zur Nummer drei im Depot auf. Auch andere Beiteiligungen stockt CEO Greg Abel deutlich auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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