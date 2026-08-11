Berkshire Hathaway gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Berkshire Hathaway äusserte sich am 08.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11.91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5.73 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 92.52 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 101.81 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch