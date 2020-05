Berkshire Hathaway fährt Goldman-Sachs-Beteiligung zurück

Berkshire Hathaway hat sich fast vollständig aus Goldman Sachs zurückgezogen. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht zu entnehmen ist, hat das von Warren Buffett kontrollierte Investmentvehikel seine Beteiligung an der US-Bank im ersten Quartal um mehr als 10 Millionen Aktien auf 1,9 Millionen Stück reduziert.

Damit liegt die Beteiligung nun bei weniger als 0,6 Prozent.

Der Verkauf stellt einen Schlussstrich in einer Beziehung dar, die während der Finanzkrise begann. Berkshire investierte 2008 5 Milliarden Dollar in die Investmentbank, was damals nicht nur als Vertrauensbeweis in Goldman Sachs sondern die Finanzbranche an Wall Street im allgemeinen gewertet wurde. Zeitweise war Berkshire einer der grössten Investoren von Goldman. Berkshire Hathaway hat sich jüngst auch von ihren Airline-Beteiligungen getrennt.

FRANKFURT (Dow Jones)