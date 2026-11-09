Berkshire Hathaway: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Berkshire Hathaway hat am 07.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15502.00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21413.00 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 105.65 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94.97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch