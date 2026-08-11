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11.08.2026 06:37:00
Berkshire Hathaway B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Berkshire Hathaway B hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 762.67 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 299.16 ARS je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 143’439.82 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway B 106’274.30 Milliarden ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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