Berkshire Hathaway B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Berkshire Hathaway B hat am 07.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 542.74 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Berkshire Hathaway B einen Umsatz von 517.48 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.ch