Berkshire Hathaway B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Berkshire Hathaway B stellte am 07.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 704.17 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 862.25 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25.58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 158’452.58 Milliarden ARS im Vergleich zu 126’172.39 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch