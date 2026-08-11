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11.08.2026 06:37:00
Berkshire Hathaway B gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Berkshire Hathaway B gab am 08.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 16.49 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7.93 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 140.94 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 128.11 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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