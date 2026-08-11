Berkshire Hathaway B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Berkshire Hathaway B hat am 08.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Berkshire Hathaway B mit einem Umsatz von insgesamt 514.46 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 524.36 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 1.89 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch