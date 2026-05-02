Berkshire Hathaway Aktie 10926529 / US0846707026
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02.05.2026 15:35:00
Berkshire Hathaway-Aktie im Blick: So lief das erste Quartal unter Leitung von Greg Abel
Berkshire Hathaway hat am Samstag die Bücher geöffnet. Berichtet wurde über das erste Jahresviertel, in dem Starinvestor Warren Buffett nicht mehr die Richtung vorgab.
Der Konzernumsatz belief sich im ersten Quartal 2026 auf 93,675 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs gegenüber den 89,725 Milliarden US-Dollar aus dem Vorjahreszeitraum entspricht. Analysten hatten im Vorfeld mit 92,910 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Das Ergebnis je A-Aktie lag bei 7.027 US-Dollar, verglichen mit 3.200 US-Dollar im Vorjahr. Für die B-Aktie meldete Berkshire einen Gewinn von 4,68 US-Dollar (Vorjahr: 2,13 US-Dollar). Mit diesen Ergebnissen lag das Unternehmen unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt 7.611,35 US-Dollar je A-Aktie und 5,08 US-Dollar je B-Aktie prognostiziert hatten.
Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch