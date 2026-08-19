Berjaya Sports Toto Bhd gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Berjaya Sports Toto Bhd lud am 17.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.030 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Berjaya Sports Toto Bhd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.55 Milliarden MYR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.63 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.140 MYR, nach 0.170 MYR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.04 Milliarden MYR – eine Minderung um 6.83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.48 Milliarden MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch