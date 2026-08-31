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31.08.2026 06:37:00
Berjaya gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Berjaya hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Berjaya hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.02 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.040 MYR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3.60 Prozent auf 2.28 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.37 Milliarden MYR gelegen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.060 MYR. Im Vorjahr waren -0.090 MYR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4.11 Prozent auf 9.38 Milliarden MYR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 8.99 Milliarden MYR gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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