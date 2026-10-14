|
14.10.2026 09:54:36
Bericht: FIFA will Milliarden-Ausschüttung für Verbände
ZÜRICH (awp international) - Die FIFA plant laut Medieninformationen eine gigantische Ausschüttung an ihre Mitgliedsverbände. Unter Berufung auf ein FIFA-Dokument berichtet die US-Nachrichtenagentur AP, dass der Fussball-Weltverband mit dem umstrittenen Präsidenten Gianni Infantino an der Spitze zwischen 2027 und 2030 6,35 Milliarden US-Dollar verteilen wolle, darunter eine deutlich erhöhte Zahlung von 25 Millionen Dollar an die einzelnen Nationalverbände.
Die FIFA begründet die Ausschüttung demnach mit dem grossen kommerziellen Erfolg der WM im Sommer und will "die Investitionen in die Entwicklung des Fussballs in den 211 Mitgliedsverbänden, den Kontinentalverbänden und anderen Anteilseignern fördern". Der Weltverband war wegen einer Stellungnahme angefragt.
Plan toppt UEFA-Forderung
Die UEFA als schärfster Infantino-Kritiker hatte den FIFA-Boss angesichts satter WM-Gewinnen in einem Massnahmenkatalog für umfassende Reformen unter anderem zu einer Zahlung von mindestens zehn Millionen Dollar pro Nationalverband aufgefordert - nun setzt der Schweizer offenbar noch einmal einen satten Zuschlag obendrauf. Zahlungen an die 211 Nationalverbände sind seit jeher ein gängiges Mittel im Wahlkampf um die FIFA-Führung.
In dem auf den 14. Oktober datierten Dokument sei die Rede davon, dass der Finanzplan vom FIFA-Rat im Dezember finalisiert werden und beim FIFA-Kongress im März 2027 abgesegnet werden soll, berichtete AP. Bei diesem Kongress in Marokko will der umstrittene Infantino als Präsident des Weltverbands wiedergewählt werden. Einen eigenen Kandidaten konnten seine Gegner noch nicht präsentieren.
Der Schweizer steht nach seinem Alleingang für einen Vermarktungsplan der WM-Geschäfte massiv in der Kritik. Die UEFA als europäischer Dachverband fordert wie der Deutsche Fussball-Bund ein Ende der Amtszeit von Infantino als FIFA-Chef.
Aufeinandertreffen in Zürich
Am Donnerstag kommt es bei der Sitzung des FIFA-Councils in Zürich zum Aufeinandertreffen von Infantino mit seinen Kritikern, die durch ihre UEFA-Ämter dem Weltverbandsgremium angehören. Derzeit hat der 56-Jährige noch eine ausreichende Machtbasis durch Unterstützer aus Afrika, Asien, Südamerika und Ozeanien./max/DP/zb
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen tiefrot
An den Märkten in Asien geht es am Donnerstag tief abwärts.