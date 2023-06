Bericht: Ein Viertel der Deutschen hat kein Geld für Urlaub

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts der hohen Inflation und der stark angestiegenen Preise für Flugreisen und Unterkünfte kann sich ein grosser Teil der Deutschen keinen Urlaub leisten. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey unter mehr als 10.000 Menschen im Auftrag des Spiegel hervor. Demnach haben 25 Prozent der Befragten nicht die finanziellen Mittel, um in diesem Jahr in den Urlaub zu fahren. Besonders stark betroffen sind die unteren Einkommensklassen: 65 Prozent der Personen in Haushalten mit einem Nettoeinkommen von weniger als 1.500 Euro im Monat fehlt das Geld für eine Reise. Auch am Urlaub selbst müssen der Umfrage zufolge 24 Prozent der Befragten sparen, etwa indem sie ihre Reise verkürzen oder sich ein günstigeres Urlaubsziel suchen.

