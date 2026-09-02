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02.09.2026 10:42:00

Bergheim in NRW: Fünf RWE-Kohlekraftwerksblöcke nach Sabotage lahmgelegt

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Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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01.09.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.09.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
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✅ Hochtief
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ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

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12:05 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’903.26 19.95 SGBJ3U
Short 15’244.37 13.81 S8UB1U
Short 15’815.42 8.89 SABWMU
SMI-Kurs: 14’376.02 03.09.2026 12:00:37
Long 13’760.30 19.68 SYB31U
Long 13’451.31 13.94 SNB4VU
Long 12’858.83 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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SMI und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins

Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag kaum bewegt. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.