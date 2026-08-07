Berger Paints India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Berger Paints India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.47 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.70 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Berger Paints India 35.84 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch