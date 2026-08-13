Bergen Carbon Solutions AS Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bergen Carbon Solutions AS Registered hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Bergen Carbon Solutions AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.24 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.300 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch