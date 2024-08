Bergbaukonzern BHP Group erzielt mehr Gewinn

Der Gewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 2 Prozent auf 13,66 Milliarden US-Dollar, teilte das Unternehmen am Dienstag in Melbourne mit. Konzernchef Mike Henry sieht mit Blick in die Zukunft die langfristigen Treiber für das Geschäft intakt, kurzfristig dürfte aber der chinesische Markt Kopfschmerzen bereiten. Generell erwarte er volatile Rohstoffmärkte, wobei China eine ungleichmässige Erholung vollziehe, sagte der Manager laut Mitteilung.

Die Wirtschaft der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt kommt weiterhin nur schwer auf die Füsse, was auch die Nachfrage nach Metallen dämpft. Für BHP ist insbesondere Eisenerz entscheidend, da es fast zwei Drittel der Einnahmen ausmacht. Auch könnte die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt Marktbeobachtern zufolge dafür sorgen, dass eine Welle von überschüssigem Stahl aus China auf den Markt kommt, was die Preise drücken würde.

BHP-Chef Henry ist der Meinung, dass die Eisenerznachfrage aus China mittelfristig sinken wird - auch weil in China zukünftig mehr recycelter Schrott in der Stahlproduktion verwendet werden dürfte. Henry gab sich aber zuversichtlich, dass die Nachfrage aus anderen asiatischen Entwicklungsländern den Rückgang in gewissem Masse ausgleichen wird.

MELBOURNE (awp international)