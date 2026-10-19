Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie 21470635 / CH0214706357
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19.10.2026 09:23:00
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie gibt nach: Defekt bei Titlisbahn - 200 Personen per Helikopter evakuiert
Nach einem elektrischen Defekt bei der Pendelbahn Titlis Connect zwischen Stand und dem Titlis sind am Samstag rund 200 Personen vom Titlis per Helikopter evakuiert worden.
Ein Sprecher der Titlis-Bergbahnen bestätigte am Samstagnachmittag auf Anfrage eine entsprechende Meldung von 20minuten. Zum Stillstand kam es laut Angaben des Sprechers gegen 10.30 Uhr. Techniker waren am frühen Samstagnachmittag vor Ort, um den Schaden zu beheben. Die Pendelbahn stand still, solange die Techniker im Einsatz waren.
Der Titlis ist ein rund 3200 Meter hoher Berg und eines der beliebtesten Wintersport- und Ausflugsziele in der Zentralschweiz.
Die Aktie von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis gibt an der SIX zeitweise 1,41 Prozent auf 48,80 CHF nach.
Engelberg OW (awp/sda)
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