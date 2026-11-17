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17.11.2026 20:22:00
Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis-Aktie: Finanzchef verlässt Unternehmen
Bei den Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis steht ein Wechsel in der Finanzführung bevor. Gleichzeitig gibt das Unternehmen einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.
Finanzchef wechselt zu anderem Unternehmen
Leu werde Finanzchef eines anderen Unternehmens, teilten die Titlisbahnen am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Leu ist derzeit auch Stellvertreter des CEO der Bergbahn-Gesellschaft.
Der Verwaltungsrat habe die Suche für eine geeignete Nachfolge eingeleitet, hiess es weiter. Bis zur definitiven Neubesetzung der Position übernehme der langjährige Leiter Finanzen ab dem 1. Mai 2027 interimistisch die Aufgaben des CFO. "Damit wird die Kontinuität in der finanziellen Führung des Unternehmens sichergestellt", schrieb das Unternehmen.
Prognose für Geschäftsjahr 2025/26 bestätigt
Die Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG bestätigten die am 1. Juli 2026 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26. "Die schrittweise Erholung der internationalen Reisetätigkeit, insbesondere aus den wichtigen Herkunftsmärkten Indien und Südostasien, setzte sich fort. Die Veröffentlichung des Jahresergebnisses ist unverändert für den 14. Januar 2027 vorgesehen", hiess es.
Engelberg (awp)
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