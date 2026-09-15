Berg Earth präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Berg Earth hat am 15.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31.02 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Berg Earth -0.860 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Berg Earth im vergangenen Quartal 1.78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Berg Earth 1.59 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch