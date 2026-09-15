|
15.09.2026 06:37:00
Berg Earth präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Berg Earth hat am 15.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31.02 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Berg Earth -0.860 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Berg Earth im vergangenen Quartal 1.78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Berg Earth 1.59 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: Asiens Börsen knapp im Minus
An den Börsen in Fernost sind am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.