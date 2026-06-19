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19.06.2026 18:15:36

Berenberg-Bank: Leitung wegen möglicher Verstösse entmachtet

HAMBURG (awp international) - Die Geschäftsleitung der Hamburger Privatbank Berenberg ist wegen möglicher Verstösse entmachtet worden. Die Finanzaufsicht Bafin hat angeordnet, dass die Befugnisse der drei Geschäftsleitungsmitglieder ruhen, wie Berenberg mitteilte. Die Bafin bestätigte das auf Anfrage.

Der Berenberg-Mitteilung zufolge haben sich Hinweise auf Verstösse während der Jahresabschlussprüfung für 2025 ergeben. Die Hinweise hätten Transaktionen mit unklarem Hintergrund betroffen. Bei der Aufklärung habe die nötige Transparenz gefehlt, teilte das Bankhaus mit.

Die Bafin hat zwei Sonderbeauftragte bestellt, die die Geschäftsleitung übernehmen. Es handelt sich um den langjährigen Berenberg-Chef Hans-Walter Peters und Michael Horf, einen früheren Vorstand der Degussa Bank./lkm/DP/zb

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Short 15’180.49 8.85 SX0BIU
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Long 13’216.90 19.95 SLBIBU
Long 12’914.71 13.90 SUTB5U
Long 12’369.49 9.00 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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