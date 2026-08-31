Beowulf Mining gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Beowulf Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.07 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beowulf Mining -0.160 SEK je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch