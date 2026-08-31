Beowulf Mining: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Beowulf Mining hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Beowulf Mining ebenfalls 0.010 GBP je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch