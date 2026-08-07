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07.08.2026 06:37:00
BeOne Medicines stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
BeOne Medicines hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.23 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.500 HKD je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat BeOne Medicines 13.36 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.27 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1.16 HKD prognostiziert, während der Umsatz bei 12.85 Milliarden HKD erwartet worden war.
Redaktion finanzen.ch
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