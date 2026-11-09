BeOne Medicines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BeOne Medicines präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.98 HKD, nach 0.660 HKD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34.18 Prozent auf 14.82 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.05 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch