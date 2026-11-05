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05.11.2026 14:09:36
BeOne Medicines-Aktie im Rallymodus: Kräftiges Wachstum
Das Onkologieunternehmen BeOne Medicines hat im dritten Quartal 2026 den Umsatz und den Gewinn deutlich gesteigert.
Der Gesamtumsatz des Unternehmens mit Sitz in Basel stieg gemäss Mitteilung vom Donnerstag um 34 Prozent auf 1,89 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen rund 1,4 Milliarden auf Brukinsa, dessen Verkäufe ebenfalls um 34 Prozent zunahmen. Allein in den USA setzte BeOne mit dem Medikament gut 1 Milliarde Dollar um, ein Plus von 36 Prozent.
Auch das Krebsmedikament Tevimbra legte zu. Die weltweiten Verkäufe stiegen um 28 Prozent auf 243 Millionen Dollar.
Der operative Gewinn stieg auf 419 Millionen Dollar von 163 Millionen im Vorjahr. Unter dem Strich hat sich der Reingewinn auf 385 Millionen von 125 Millionen Dollar mehr als verdreifacht. Der verwässerte Gewinn pro American Depositary Share (ADS) stieg auf 3,28 von 1,09 Dollar.
Jahresprognose angehoben
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet BeOne neu einen Umsatz zwischen 6,9 und 7,0 Milliarden Dollar (bisher 6,6-6,8 Mrd). Auch die Erwartungen für den operativen Gewinn wurden erhöht. Dieser soll nun zwischen 1,2 und 1,3 Milliarden Dollar liegen (bisher 1,0-1,1 Mrd).
Daneben verwies das Unternehmen auf weitere Fortschritte bei der Entwicklung seiner Medikamentenkandidaten. Unter anderem erhielt Brukinsa von der US-Arzneimittelbehörde FDA eine beschleunigte Prüfung für eine weitere Anwendung bei einer Form von Blutkrebs.Im NASDAQ-Handel notiert die BeOne-Aktie zeitweise 8 Prozent höher bei 408,00 US-Dollar.
jl/rw
Basel (awp)
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