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04.09.2026 07:00:00

Beond expandiert nach Indien, Kühne hinterlässt Lücke, Ethiopian Airlines:vor Bestellung von Boeing-Frachtern

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Das monatliche airliners.de-[Luftfracht-Briefing](https://www.airliners.de/thema/briefing). Dieses Mal unter anderem mit: wie Beond mit dem Cargogeschäft neue Märkte erschliesst, welche Lücke Klaus-Michael Kühne in der internationalen Logistik hinterlässt, warum Ethiopian Airlines vor einer Bestellung von bis zu zehn Boeing-Frachtern steht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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