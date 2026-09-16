Benz Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Benz Mining hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch