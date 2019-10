Bentley Systems présente AssetWise Digital Twin Services et OpenUtilities Digital Twin Services pour les performances du réseau et des actifs

Le nouveau service Immersive Asset permet une visualisation 4D et une visibilité analytique pour des jumeaux numériques "durables"

SINGAPOUR, 30 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Conférence Year in infrastructure 2019 – Bentley Systems, Incorporated, le premier fournisseur mondial de solutions logicielles complètes et de services de cloud de jumeaux numériques servant à innover dans la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures, a introduit aujourd'hui de nouveaux services de jumeaux numériques pour les performances du réseau et des actifs. AssetWise Digital Twin Services fait converger le contexte numérique, les composants numériques et la chronologie numérique afin d'offrir une visualisation immersive et des analyses avancées pour une aide à la prise de décision et des performances améliorées des actifs d'infrastructure. OpenUtilities Digital Twin Services utilise des jumeaux numériques pour consolider, valider et aligner les systèmes GIS, la modélisation de l'existant, les performances, la simulation et d'autres données d'entreprise nécessaires à la gestion efficace des actifs, notamment les centrales électriques, les sous-stations et les réseaux entiers.



Alan Kiraly, vice-président senior des performances des actifs et du réseau chez Bentley Systems, a déclaré : « Afin d'obtenir et d'agir réellement selon des informations qui ont un impact sur les performances et la fiabilité des actifs d'infrastructure, et également des réseaux qui les connectent, les jumeaux numériques doivent fournir des données physiques et d'ingénierie précises et en temps réel, et ce de manière efficace en 4D. Grâce à l'accessibilité des services Web et de cloud et à notre plate-forme Open Source pour une visualisation immersive et une visibilité analytique, AssetWise Digital Twin Services permettra à tous les utilisateurs d'AssetWise, ainsi qu'aux nouveaux utilisateurs, d'élargir les avantages du numérique de manière plus complète. »

AssetWise Digital Twin Services

iTwin Immersive Asset Service

iTwin Immersive Asset Service offre une visualisation immersive et une visibilité analytique, dans un contexte de jumeaux numériques 4D riche et interactif, pour une aide à la prise de décision visant à maintenir et à améliorer les performances des actifs d'infrastructure. Ses services de cloud et Web permettent aux propriétaires de rendre les informations d'ingénierie d'infrastructure accessibles et compréhensibles pour une population plus large.

AssetWise 4D Analytics

AssetWise 4D Analytics utilise des fonctions d'analyse et d'apprentissage des machines avancées pour fournir des informations sur les conditions et les tendances actuelles et prévoir les performances futures. Les sources de données peuvent inclure toutes les informations accessibles à AssetWise, y compris les inspections, l'historique de travail et les ensembles de données extrêmement volumineux, provenant par exemple d'appareils IoT (l'Internet des objets, Internet of Things en anglais). Les résultats peuvent être compris dans le contexte de jumeaux numériques à l'aide de capacités étendues en matière de graphique et de tableau de bord.

AssetWise Linear Analytics

De manière traditionnelle, la complexité des actifs linéaires rend difficiles la visualisation et la compréhension de la grande quantité de données associées à ces types de réseaux. AssetWise Linear Analytics extrait les données de nombreuses sources observées et les aligne, avec la fidélité de l'ingénierie, sur l'emplacement et l'heure d'un réseau linéaire. Une fois alignées, à l'aide d'une bibliothèque de règles linéaires de traitement des données réseau, les utilisateurs peuvent identifier les tendances et les anomalies au sein des réseaux ferroviaires ou routiers. AssetWise Linear Analytics comprend des tableaux de bord de visualisation qui fournissent aux utilisateurs un accès instantané à toutes les données, n'importe où sur le réseau.

OpenUtilities Digital Twin Services (ET, IT, OT)

Les services d'énergie sont confrontés à la modernisation de leurs infrastructures vieillissantes, ainsi qu'aux nouveaux défis liés aux ressources énergétiques distribuées à la périphérie du réseau. OpenUtilities Digital Twin Services consolide, valide et aligne les informations ET (technologie d'ingénierie), IT et OT, y compris les données de réseau GIS, de modélisation de l'existant, de performances, de simulation et autres données d'entreprise entre les silos de workflow et de services. OpenUtilities Digital Twin Services permet aux entreprises d'identifier les problèmes de qualité de données, de visualiser ces problèmes sur une carte et de résoudre les problèmes à l'aide de règles intelligentes et d'apprentissage machine. Des tableaux de bord et des analyses prédéfinis et extensibles par l'utilisateur fournissent des informations et une visualisation pour les jumeaux numériques OpenUtilities.

Coentreprises numériques pour la performance des actifs et du réseau



(Avec Siemens) APM pour centrales électriques accélère la numérisation des centrales électriques et fournit une analyse intelligente avec une gamme d'offres innovantes et de solutions de services gérés pour la gestion de performance des actifs.

(Avec Siemens) Digital Services pour Brownfield T&D exploite OpenUtilities Digital Twin Services pour assurer la résilience de la sous-station existante, en reliant le modèle de sous-station, le contexte de réalité et les données d'actifs pour fournir un accès aux informations essentielles afin de réduire les temps d'arrêt et de rationaliser l'identification et la résolution des problèmes, en particulier lorsque les sous-stations sont distantes et difficiles d'accès.

(Avec Siemens) OpenUtilities DER Planning et Design Assessment Solutions

OpenUtilities Analysis, OpenUtilities DER Optioneering et OpenUtilities Design Optioneering de Bentley incorporent PSS®SINCAL de Siemens, une solution d'analyse de systèmes d'alimentation offrant un environnement transparent et continuellement mis à jour pour la modélisation et la simulation. Ces solutions permettent aux propriétaires de modéliser plus efficacement le réseau pour une énergie décentralisée sans compromettre la sécurité et la fiabilité.

Image reproduite avec l'aimable autorisation de Bentley Systems

Lors de la conférence Year in Infrastructure 2019, Bentley Systems a présenté de nouveaux services numériques jumelés pour la performance des actifs et des réseaux afin de fournir une visualisation immersive et des analyses avancées pour une meilleure aide à la décision et de meilleures performances des actifs d'infrastructure.

Les jumeaux numériques fournissent des données physiques et techniques précises et en temps réel, ce qui permet aux utilisateurs d'acquérir et de mettre en œuvre des connaissances qui ont un impact sur la performance et la fiabilité des infrastructures.

À propos des offres de performances des actifs et du réseau de Bentley

Bentley Systems s'engage à faire progresser la BIM et le GIS par le biais des jumeaux numériques d'ingénierie d'infrastructure 4D pour les performances des actifs et du réseau. Les logiciels et services de cloud AssetWise gèrent des informations géo-coordonnées pour la modélisation de la performance des actifs tout au long du cycle de vie des opérations et de la maintenance des actifs d'infrastructure, ainsi que leurs réseaux associés, dans les transports, l'eau/les eaux usées, les communications et l'énergie (OpenUtilities). Les solutions d'entreprise peuvent combiner AssetWise ALIM, AssetWise Asset Reliability, AssetWise Enterprise Interoperability et SUPERLOAD. Tous les propriétaires d'infrastructures peuvent enfin ouvrir des données d'ingénierie jusque-là inexploitées pour des jumeaux numériques de performance des actifs, progressivement mises en œuvre par les services iTwin de Bentley, notamment Immersive Asset, Linear Analytics, 4D Analytics et les services de cloud OpenUtilities Digital Twin.

En 2019, l'étude de marché sur la fiabilité des actifs réalisée par ARC Advisory Group a nommé Bentley Systems leader général du marché APM, ainsi que n° 1 dans les secteurs du transport, du pétrole et du gaz, et de l'énergie électrique. Également en 2019, l'étude de marché Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure, and BIM réalisée par ARC a classé Bentley n° 1 dans l'énergie électrique et les communications. Parmi les 50 principaux propriétaires du Bentley Infrastructure 500, 24 font confiance à AssetWise.



En savoir plus sur les offres de performance des actifs et du réseau de Bentley :

www.bentley.com/AssetWise

www.bentley.com/openutilities

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems est le leader mondial en matière de solutions logicielles pour la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures destinées aux ingénieurs, architectes, professionnels des technologies géospatiales, constructeurs et propriétaires-exploitants, dont les travaux publics, les services publics, les usines industrielles et les villes numériques . Les applications de modélisation ouverte basées sur MicroStation de Bentley et ses applications de simulation ouvertes accélèrent l'intégration de conception ; ses offres ProjectWise et SYNCHRO accélèrent la réalisation de projet ; et ses offres AssetWise accélèrent les performances des actifs et du réseau . S'étendant à l'ingénierie d'infrastructure, les services iTwin de Bentley font fondamentalement évoluer le BIM et le GIS vers des jumeaux numériques 4D.

Bentley Systems compte plus de 3 500 collaborateurs, atteint un chiffre d'affaires annuel de 700 millions de dollars dans 170 pays, et a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche, le développement et les acquisitions depuis 2014. Depuis sa création en 1984, l'entreprise est restée majoritairement détenue par les cinq frères fondateurs Bentley. www.bentley.com

Bentley, le logo Bentley, AssetWise, ComplyPro, ConstructSim, iTwin, iTwin Services, MicroStation, ProcureWare, ProjectWise, ProjectWise 365 et SYNCHRO sont des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service appartenant à Bentley Systems, Incorporated ou d'une de ses filiales à part entière directe ou indirecte. Les autres appellations et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Suivez-nous sur Twitter : @BentleySystemsFrance