Benteler Steel/Tube schliesst Werk in Rothrist AG: 300 Jobs weg

(Meldung ergänzt im letzten Abschnitt mit Stellungnahme Unia)

Rothrist AG (awp/sda) - Der Rohr-Hersteller Benteler Steel/Tube will per Ende Jahr seinen Standort in Rothrist AG schliessen. Rund 300 Mitarbeitende verlieren ihren Job. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Salzburg (Ö) sieht nach eigenen Angaben keine Chancen mehr für das Werk.

Mit dem Schritt reagiert das Unternehmen auf die seit Jahren weltweit angespannte Situation auf dem Schweissrohrmarkt, wie es in einer Medienmitteilung vom Dienstag heisst.

Das Werk ist auf die Herstellung von geschweisst gezogenen Qualitätsrohren im Industrie- und Automobilsektor spezialisiert. Ein Schwerpunkt liegt nach Angaben des Konzerns auf Komponenten für den Antriebsstrang von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.

Nachfrage sinkt

Die Nachfrage sinke kontinuierlich. Das Werk Rothrist sei von dieser Entwicklung besonders stark betroffen. Seit Jahren sei die Situation auf dem Schweissrohrmarkt weltweit angespannt. Ein Grund dafür seien Exporteinschränkungen durch Zölle auf den internationalen Märkten.

Dies führe zu massiven Überkapazitäten und zu einem enormen Kostendruck in Europa, hiess es weiter. Der Konzern mit einem Jahresumsatz von 7,3 Milliarden Euro gab an, umgehend ein Konsultationsverfahren mit der Mitarbeitenden-Kommission einzuleiten.

Die Schliessung erfolge trotz intensiven Anstrengungen, zahlreicher Optimierungsmassnahmen in den vergangenen Jahren und Initiativen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und Neuausrichtung, hielt der Konzern fest.

Auch seien Produkte aus dem Benteler-Werk in Bottrop (D) zur Erhöhung der Auslastung und damit Senkung der Herstellungskosten in Rothrist vorgenommen worden. Es sei jedoch nicht gelungen, das Werk am Standort Rothrist zukunftsfähig aufzustellen.

Ergebnisprognosen gingen weiterhin von einem stark defizitären laufenden Jahr aus, hiess es. Darüber hinaus zeichne sich kein Trend ab, der dieser Entwicklung entgegenwirke.

Angestellte Schweiz fordert Überprüfung

Angestellte Schweiz forderte in einer Stellungnahme das Unternehmen auf, den Entscheid nochmals genau zu prüfen. Die von der Entlassung betroffenen 300 Mitarbeitenden müssten bei der Suche nach einer neuen Beschäftigung unterstützt werden.

Das Know-how der Mitarbeitenden müsse der Industrie erhalten bleiben. Das Beispiel von Benteler in Rothrist soll für andere Industrieunternehmen eine Warnung sein, hielt die Arbeitnehmenden-Organisation fest.

Die Gewerkschaft Unia sprach in einer Stellungnahme von einem "inakzeptablen" Vorgehen, das von einer Geringschätzung des Personals zeuge. Unia müsse als grösste Sozialpartnerin in die Ausarbeitung der Sozialpläne involviert werden, schrieb die Gewerkschaft.