Benitec Biopharma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Benitec Biopharma hat am 14.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Benitec Biopharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.210 USD je Aktie gewesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.980 USD. Im Vorjahr waren -1.050 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch