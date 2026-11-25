Benguet hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.19 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.100 PHP je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 57.43 Prozent auf 575.7 Millionen PHP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 365.7 Millionen PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch