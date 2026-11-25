Benguet B lud am 24.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0.19 PHP. Im letzten Jahr hatte Benguet B einen Gewinn von -0.100 PHP je Aktie eingefahren.

Benguet B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 575.7 Millionen PHP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 57.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 365.7 Millionen PHP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch