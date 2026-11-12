Bengo4com,Inc: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bengo4com,Inc hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19.89 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14.81 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.05 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 27.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.96 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch