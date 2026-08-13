Bengo4com,Inc öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bengo4com,Inc hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19.24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14.22 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4.84 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 27.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch