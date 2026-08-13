Bengal Tea Fabrics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bengal Tea Fabrics lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9.12 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6.77 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 92.3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 91.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch