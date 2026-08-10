Bengal Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bengal Energy hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz lag bei 1.3 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 36.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch