Bengal Energy hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 89.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.7 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0.9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch