BENEFIT JAPAN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BENEFIT JAPAN hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 63.30 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 43.01 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat BENEFIT JAPAN 5.92 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch