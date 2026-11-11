BENEFIT JAPAN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BENEFIT JAPAN stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 55.04 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BENEFIT JAPAN ein EPS von 30.46 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.19 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51.60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BENEFIT JAPAN einen Umsatz von 4.08 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch