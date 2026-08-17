Beneficient Company Group Registered A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Beneficient Company Group Registered A hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Beneficient Company Group Registered A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -57.520 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 70.0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch