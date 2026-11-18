Beneficient Company Group Registered A lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2.960 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Beneficient Company Group Registered A im vergangenen Quartal 0.1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 47.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beneficient Company Group Registered A 0.2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch