Benchmark Electronics Inc Reports Advance In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Benchmark Electronics Inc (BHE) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $17.15 million, or $0.47 per share. This compares with $14.26 million, or $0.39 per share, last year.

Excluding items, Benchmark Electronics Inc reported adjusted earnings of $30.70 million or $0.84 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 19.1% to $810.90 million from $680.68 million last year.

Benchmark Electronics Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $17.15 Mln. vs. $14.26 Mln. last year. -EPS: $0.47 vs. $0.39 last year. -Revenue: $810.90 Mln vs. $680.68 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.85 To $ 0.91 Next quarter revenue guidance: $ 815 M To $ 855 M