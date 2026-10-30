Benchmark Electronics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Benchmark Electronics hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.390 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19.13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 810.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 680.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch