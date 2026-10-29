Benchmark Bankshares präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Benchmark Bankshares hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Benchmark Bankshares 1.19 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Benchmark Bankshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 21.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch